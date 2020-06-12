2020/06/12 | 14:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرف وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي اليوم الجمعة، ميدانيا على تهيئة وتجهيز مراكز لعزل المصابين بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يشرف على تجهيز أسرة للمصابين بكورونا في معرض بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يشرف على تجهيز أسرة للمصابين بكورونا في معرض بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).