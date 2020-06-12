بالفيديو،، عربة ليرات سورية مقابل 200 دولار!

2020/06/12 | 14:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تنهار العملة المحلية في سوريا، وصولاً الى مستويات غير مسبوقة مهددة اقتصاد البلاد في أعنف الهزات منذ بدء الحرب الاهلية.وتحاول الحكومة السورية الخلاص من الازمة النقدية الخانقة، عبر سلسلة اصلاحات إدارية، لم ترى النور الى الان، فيما أقال الرئيس السوري بشار الاسد رئيس الوزراء عماد خميس من منصبه، وعين بدلا عنه […]

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