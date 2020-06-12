الشيخ جمال الضاري يدعو إلى معالجة الأزمة المالية ومواجهة وباء كورونا في البلاد

2020/06/12 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، إلى الإسراع في معالجة الأزمة المالية ومواجهة وباء كورونا في العراق.

واكد الشيخ جمال الضاري خلال لقائه وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، ضرورة وضع الخطط الإستراتيجية والاعتماد على الدراسات الرصينة لإنقاذ العراق من أزمته المالية، فضلا عن توفير جميع المستلزمات الطبية ودعم خط الصد الأول لمواجهة جائحة كورونا.

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