الفياض يبحث مع سفراء بريطانيا وألمانيا وروسيا جهود محاربة وباء كورونا

2020/06/12 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، مع سفراء دول ألمانيا وروسيا وبريطانيا، جهود محاربة جائحة كورونا.

وقال بيان لمكتب الفياض، إن الأخير استقبل سفراء ألمانيا وروسيا وبريطانيا كل على حدة في مكتبه ببغداد، إذ جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع التي تمر بها المنطقة والعلاقات الثنائية بين العراق وألمانيا وروسيا وبريطانيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان أن الفياض شدد على أهمية تعزيز الجهود الدولية من اجل محاربة جائحة كورونا.

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