الهجرة الدولية تطلق مشروع لعودة الاسر النازحة الى مناطق سكناها في الانبار

2020/06/12 | 14:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ،الجمعة، بان منظمة الهجرة الدولية اطلقت مشروع لدعم الاسر التي تروم العودة الى مناطق سكناها المحررة .وقال ابو ريشة في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” منظمة الهجرة الدولية IOM) ) اطلقت مشروع لدعم الاسر التي تروم العودة الى مناطق سكناها المحررة من خلال […]

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