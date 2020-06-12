وفاة استاذ في كلية العلوم بجامعة بابل جراء إصابته بكورونا

2020/06/12 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

أعلنت جامعة بابل، الجمعة (12 حزيران 2020)، وفاة استاذ في كلية العلوم قسم الكيمياء جراء إصابته بفيرو...





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