2020/06/12 | 15:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. العراق يجلي مصريين وهنود الى بلدانهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/12 | 15:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. العراق يجلي مصريين وهنود الى بلدانهم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. العراق يجلي مصريين وهنود الى بلدانهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).