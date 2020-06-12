الاقتصاد البريطاني ينكمش بنحو 20% بسبب “كورونا”

2020/06/12 | 15:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انكمش الاقتصاد البريطاني بوتيرة قياسية بلغت 20.4 بالمئة في أبريل بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها المملكة المتحدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إنه مقارنة مع أبريل من العام الماضي، انكمش الاقتصاد بنسبة 24.5 بالمئة.كما أكدت الأرقام الرسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي 10.4 بالمئة في ثلاثة أشهر من هذا […]

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