اختناق بصفوف النازحين نتيجة حريق نشب قرب مخيم في محافظة نينوى

2020/06/12 | 15:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، اليوم الجمعة، عن اختناق نازحين نتيجة حريق نشب قرب مخيم في محافظة نينوى بشمالي العراق.وقال في بيان صحفي، إن “حريقا نشب في مساحات شاسعة من الحشائش والأدغال المحيطة بمخيم الخازر في محافظة نينوى”، مبينا، أن “فرق الدفاع المدني في منطقة قضاء خابات هرعت للسيطرة على […]

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