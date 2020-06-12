2020/06/12 | 15:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، تقريراً استقصائياً عن اوضاع محافظة نينوى بعد مرحلة دامية من سيطرة تنظيم داعش على ثاني اكبر محافظة في العراق.وتطرق التقرير لمعركة بسط النفوذ والسيطرة السياسية على المدينة بعد انجلاء غبار المعارك ووصول جهات حولت دفة الصراع باتجاه واجهات حزبية بعيداً عن من حلم به الموصليون.وقال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير خاص: معركة بالوكالة بين حلفاء دولتين لا تسمح للموصل بالنهوض بعد داعش) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير خاص: معركة بالوكالة بين حلفاء دولتين لا تسمح للموصل بالنهوض بعد داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).