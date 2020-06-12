تطمينات من اقليم كوردستان حول حياة السكان في مخيمين للنازحين

2020/06/12 | 15:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت مؤسسة بارزاني الخيرية يوم الجمعة وجود مخاطر تهدد حياة النازحين في مخيمي "الخازر" و"حسن شام" لخازر وحسن شام (٣٧كم شرق مدينة الموصل ).

وقالت المؤسسة في بيان اليوم ان الشائعات المنتشرة حول وجود مخاطر على حياة سكان مخيمي خازر وحسن شام بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

ونقل البيان عن رشيد درويش المدير العليا لمخيمات خازر وحسن شام المؤسسة، تأكيده |على سلامة وحماية حياة النازحين ويوضح انه لا توجد اي حرائق تشكل مخاوف على مخيمات خازر وحسن شام".

واضاف انه "يوم أمس، اندلع حريق بمسافة قريبة قرب مخيم خازر وتم السيطرة عليها بكل نجاح ولم تشكل اي مخاطر على المخيم".

يأتي هذا ردا على عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، الذي اعلن في وقت سابق من اليوم عن اختناق نازحين نتيجة حريق نشب قرب مخيم في محافظة نينوى بشمالي العراق.

وقال في بيان صحفي، إن "حريقا نشب في مساحات شاسعة من الحشائش والأدغال المحيطة بمخيم الخازر في محافظة نينوى"، مبينا، أن "فرق الدفاع المدني في منطقة قضاء خابات هرعت للسيطرة على الحريق".

وأضاف: " لقد نجم عن الدخان المتصاعد بسبب الحريق بعض حالات الاختناق للنازحين والذين تم نقلهم إلى المركز الصحي لمعالجتهم".

وأشار الغراوي، إلى أن "أوضاع النازحين في المخيمات تؤكد قلقنا البالغ عن الأخطار المحدقة، والتي بدأت تهدد حياتهم، مما يستدعي من الحكومة وضع برنامج لإعادتهم إلى مناطقهم خلال فترة لا تتجاوز الـ3 أشهر، بغية المحافظة على حياتهم وإنهاء معاناتهم الإنسانية".

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