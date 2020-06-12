“الجنرال” يوافق على تجديد عقده مع النوارس

2020/06/12 | 15:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وافق مدرب نادي الزوراء، باسم قاسم، على تجديد عقده مع ادارة النوارس.وقال مصدر في ادارة النادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “ادارة نادي الزوراء، تحدثت مع المدرب باسم قاسم من اجل تجديد عقده”.واوضح ان “المدرب باسم قاسم وافق على تجديد عقده لقيادة الفريق واتفق على جميع شروط العقد”، مبيناً ان “النادي سيعلن […]

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