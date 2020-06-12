وزير الصحة يعلن تهيئة معرض بغداد الدولي لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا

2020/06/12 | 15:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، تهيئة معرض بغداد الدولي لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا.

قال المكتب الإعلامي للوزير الصحة، في بيان تابعه "ألترا عراق"، إن الأخير "أشرف ميدانيًا على تهيئة وتجهيز مراكز لعزل المصابين بفيروس كورونا بعد استثمار القاعات في معرض بغداد الدولي يرافقه محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا ووفد وزاري وطبي متخصص اليوم الجمعة الموافق 12 حزيران/ يونيو 2020".

وأكد أن "الوزارة أقدمت على استثمار معرض بغداد الدولي لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا، ومن أجل تقليل الزخم على المستشفيات العامة والاستمرار بتقديم الخدمات لباقي المرضى وتوفير الانسيابية باستقبال الحالات المشتبه بها وبالتنسيق مع مؤسسة عقيق الخيرية".

وأشار إلى أن "مراكز طبية في معرض بغداد ستكون جاهزة خلال الأسبوع القادم إذ سيتم تجهيز القاعات بكافة المستلزمات الطبية وتهيئة مختبر متخصص بفحوصات كورونا ووحدات أشعة متخصصة مع توفير سكن للملاكات الصحية التي سوف تعمل في هذا المكان".

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