لبنان ..إصابة العشرات بمواجهات مع الجيش في طرابلس

2020/06/12 | 15:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أفاد جهاز الطوارئ والإغاثة اللبناني اليوم الجمعة، أن أكثر من 36 شخصا أصيبوا خلال مواجهات اندلعت بين الجيش ومتظاهرين في مدينة طرابلس شمالي لبنان.وقال الجهاز إن “مواجهات وقعت بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في محيط ساحتي النور، والتل، ومصرف لبنان في طرابلس، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، مما أدت إلى إصابة أكثر من 36 شخصا”.وأضاف في بيان له أن “من بين المصابين عسكريين اثنين، وتم علاج غالبيتهم ميدانيا، فيما جرى نقل 9 إلى المستشفى”.وذكرت وكالة الأناضول أن “محتجين يواصلون تظاهراتهم صباح اليوم الجمعة في شوارع عدة مدن بلبنان مع تسجيل صرف سعر الدولار الخميس رقما قياسيا قدر بما يزيد عن 5 آلاف ليرة لبنانية في السوق السوداء”.وأفاد متظاهرون في حديث لوسائل إعلام محلية إنهم “باقون في الطرقات ولا تراجع هذه المرة حتى إحداث تغيير في السلطة الحاكمة التي تعمل على إفقار الشعب”.يذكر أن لبنان تشهر منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

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