سلطنة عمان تسجل ارتفاعا قياسيا في معدل الإصابة بكورونا

2020/06/12 | 15:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و7 حالات وفاة.

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