2020/06/12 | 15:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وزارة الصحة السعودية عن قيام شخص بنقل عدوى كورونا لـ10 من زملائه بالعمل، الذين ربما نقلوا بدورهم العدوى لذويهم، وذلك بسبب مخالفة إجراءات الوقاية من الفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شخص ينقل كورونا لـ10 من زملائه في السعودية ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شخص ينقل كورونا لـ10 من زملائه في السعودية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).