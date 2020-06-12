النفط تعتزم تنفيذ حملة تعفير وتعقيم شاملة في بغداد

2020/06/12 | 15:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار اليوم الجمعة، ان الوزارة ستنفذ حملة تعفير وتعقيم شاملة في بغداد

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