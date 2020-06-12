تويتر تعلن حذف عشرات الآلاف من الحسابات المرتبطة بجهات تركية وصينية وروسية

2020/06/12 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شركة “تويتر”، عن قيامها بحذف عشرات الآلاف من الحسابات، المرتبطة بعمليات دعاية صينية وروسية وتركية.

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الرسمي، انها حذفت اثنين وثلاثين ألفا ومئتين واثنين وأربعين حسابا، بسبب انتهاكات لسياسات التلاعب بالمنصة، من بينها أكثر من ثلاثة وعشرين ألف حساب تستخدمها شبكة الدعاية التي تنسبها تويتر إلى الصين، تتضمن موادا انتشرت من خلال إعادة التغريد والإعجابات خدمت الحكومة الصينية، تحتوي معلومات عن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، وفيروس كورونا المستجد، إضافة الى ما وصفته بحسابات مريبة لمستخدمين نسبها موقع تويتر إلى مصالح حكومية روسية وتركية.

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