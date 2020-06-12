مصادر محلية بكردستان : عودة 2000 لاجئ سوري إلى بلادهم عبر منفذ سيمالكا

2020/06/12 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية في إقليم كردستان، عن بدء العشرات من العائلات السورية اللاجئة في الإقليم بالعودة الى بلادها.

وأكدت المصادر ان أكثر من ألفي شخص من اللاجئين السوريين الوافدين الى إقليم كردستان، بسبب المعارك التي شهدتها مناطق القامشلي ورأس العين وادلب وغيرها، عادوا الى مناطقهم داخل سوريا عبر منفذ “سيمالكا ” الحدودي، من بين أكثر من ثلاثمئة ألف مواطن سوري نزحوا خلال السنوات الثماني الماضية الى محافظتي دهوك وأربيل ومناطق أخرى في الإقليم.

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