النائب أحمد مظهر يستحصل موافقة وزير الدفاع للتعزيز بقطعات عسكرية ونصب كاميرات حرارية

2020/06/12 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث النائب أحمد مظهر الجبوري، مع وزير الدفاع جمعة عناد الجبوري، الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الجبوري، ان الأخير ناقش مع وزير الدفاع تعزيز القطعات العسكرية المتواجدة في مناطق حوض حمرين والعبارة، وزيادة أعداد أفرادها وتجهيزاتها بالمعدات الحديثة، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على سلامة أهالي المناطق كونها تتعرض للهجمات الارهابية بين فترة وأخرى.

وأعلن الجبوري حصول موافقة وزير الدفاع على نصب كاميرات حرارية في المناطق التي تشهد تعرضات إرهابية، مشيراً إلى أن الوزير أبدى استجابته في إرسال قطعات إضافية لدعم أمن المناطق بشكل عام.

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