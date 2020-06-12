مصدر: إصابة سكرتير خلية أزمة ذي قار بفيروس كورونا

2020/06/12 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – ذي قار

أفاد مصدر طبي من محافظة ذي قار، الجمعة (12 حزيران 2020)، بإصابة سكرتير خلية الازمة المحلية في المحافظة بفيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "سكرتير خلية الأزمة المحلية في ذي قار، علي الصالحي، إصيب بفيروس كورونا اليوم في المحافظة".

وكان مصدر طبي من داخل محافظة ذي قار، أفاد ، أمس الخميس، بتسجيل 43 اصابة جديدة بكورونا.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "صحة ذي قار سجلت 43 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".

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بغداد اليوم - واسط

قالت خلية أزمة واسط، الجمعة، ان البكاء سوف يكثر وفقدان الأحبة وسيدفع الجميع ثمن إهمال الوقاية.

وقالت الخلية في بيان، "نحن مقبلون على مشكلة كبيرة وسوف يكثر البكاء وفقدان الاحبة".

واضافت، "سوف ن

بغداد اليوم- بابل

أعلنت جامعة بابل، الجمعة (12 حزيران 2020)، وفاة استاذ في كلية العلوم قسم الكيمياء جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الجامعة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاستاذ الجامعي قاسم حسن الارنأوطي في كلية العلوم قسم الكيمياء، ب

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزار الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 1517 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وحالة وفاة واحدة في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "حصيلة المصابين أرتفعت منذ بدء تفشي الفيروس في ق

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