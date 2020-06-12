نحو رسم ملامح المدرسة المعمارية السورية - آزاد أحمد علي

2020/06/12 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آزاد_أحمد_علي إن ربط العمارة بالهوية الرئيسية بطريقة مباشرة وميكانيكية فيها الكثير من المبالغة، فلا شك أن الهوية الرئيسية لأي مجتمع، التي تتجسد راهنا بصيغة وطنية أو قومية، هي نتاج تضافر جملة من العوامل وتراكب مجموعة من العناصر الثقافية في ثقلها الرئيسي، وبالتالي لا يمكن استبعاد العمارة بشكل قسري عن هذه المكونات التي تشكل الهوية الرئيسية التي نحن بصددها أي الهوية (السورية)، وبناء على هذا الافتراض، فالعمارة ليست ......





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