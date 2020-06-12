قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 1 ) هل هو صدفة ؟! أم جزء من خطة متكاملة ؟! تداعيات التبعية وتوزيع الأعباء بين الطبقات - إلهامي الميرغني

2020/06/12 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إلهامي_الميرغني قرار رفع أسعار الكهرباء في مصر ( 1 )هل هو صدفة ؟! أم جزء من خطة متكاملة ؟!تداعيات التبعية وتوزيع الأعباء بين الطبقاتمنذ تفجر أزمة وباء كوفيد – 19 وإلزام المواطنين في مختلف دول العالم بالبقاء في المنازل .



أتضح تضرر بعض قطاعات العمالة بالحجر المنزلي ومنع التجول وتوقعت منظمة العمل زيادة اعداد العاطلين .



لكن معظم دول العالم الأغنياء والفقراء اتخذو إجراءات لدعم الفئات المتضررة من الأزمة.لك ......





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