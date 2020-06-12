هل كان الناشطين حلقة وصل بين الناجيات والمتجمع؟

2020/06/12 | 16:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم رحب المجتمع الايزيدي بجميع فئاته، بالنساء والفتيات اللواتي خطفهن تنظيم داعش الإرهابي، ابان هجومه على قضاء شنكال، غرب محافظة نينوى في الثالث من آب /اغسطس 2014 واللواتي تحررن من سجون التنظيم.صعوبة اندماجهن مع المجتمع اكد عليه الكثير من المختصين نظراً لما تعرضن اليه من تعذيب جسدي وفكري ومشاهدتهن لأعمال …

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