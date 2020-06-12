البيشمركة تنجح في قطع طرق تسلل داعش بين ديالى واقليم كوردستان

2020/06/12 | 16:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر في قوات البيشمركة اليوم الجمعة عن تعزيز قطعات البيشمركة المرابطة بين ديالى واقليم كودستان والتي اثمرت عن قطع طرق تسلل الارهابيين وتلاشي الهجمات والحوادث الامنية في حدود خانقين - كلار.

وقال المصدر وقال المصدر وهو ضابط لوكالة شفق نيوز، ان "قيادة البيشمركة عززت قواطعها المرابطة في حدود كلار - خانقين لقطع طرق تسلل الارهابيين وتنقلهم ومنعهم من تهديد القرى والمناطق السكانية وتأمين القطعات الامنية من التعرضات الارهابية".

واكد المصدر ان قوات البيشمركة اعادت انتشار وتوزيع نقاط المرابطة وتكثيف الكمائن والدوريات الامنية والتي اثمرت عن تلاشي الهجمات والحوادث الارهابية في حدود خانقين منذ اكثر من شهر الى جانب اغلاق الفجوات والفراغات الامنية .

واضاف ان القوات العراقية في محيط خانقين نفذت عمليات استباقية مستمرة لملاحقة جيوب واوكار الارهابيين في اطراف خانقين ما حقق نتائج امنية ايجابية اعادت الاستقرار للكثير من القرى المهددة في اطراف خانقين".

الى ذلك اكد الناطق الاعلامي عن مديرية شرطة كرميان المقدم الحقوقي علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز، مشاركة قوات شرطة كرميان فى الدفاع عن الحدود الادارية لاقليم كوردستان بالاشتراك مع البيشمركة والاسايش الى جانب تعزيز النقاط و السواتر في الخط الاول لحدود كرميان.

وشهدت مناطق اطراف قضاء خانقين خلال الفترات الماضية ارتفاعا واضحا في معدلات الخروقات الامنية والتي اصبحت بشكل شبه بعد انسحاب قوات البيشمركة 2017 والتي منتشرة في المنطقة و تسيطر عليها امنياً حتى قبل انسحابها امام تقدم القوات العراقية.

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