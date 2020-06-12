2020/06/12 | 16:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الجمعة، عن تسلم عدة اجنحة عرض في معرض بغداد للبدء بتجهيزها بالمستلزمات الطبية تمهيداً لنصب مختبرات الفحص.ونقل بيان أطلعت عليه “يس عراق”، عن التميمي قوله انه “سيتم البدء بتجهيز القاعات في معرض بغداد بالمستلزمات الطبية وتهيئة المختبر المتخصص بفحوصات كورونا ووحدات اشعة متخصصة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور،، معرض بغداد يستعد ليكون “مستشفى عزل كورونا” بـ100 سرير) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور،، معرض بغداد يستعد ليكون “مستشفى عزل كورونا” بـ100 سرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).