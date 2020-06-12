شاهد : اعلامي يتسبب بأزمة دبلوماسية،، ردود “نارية” على الهواء ومعارك على الترند

2020/06/12 | 16:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: طالبت السفارة التركية في لبنان، وزارة الخارجية اللبنانية بالتحرك العاجل لوقف التصريحات التي قالت عنها انها “مهينة” خلال برنامج تلفزيوني بحق تركيا ورئيسها.وقالت السفارة في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية اللبنانية إنه “استضاف الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان، الوزير السابق وئام وهاب، في برنامج “أنا هيك” الذي بثه تلفزيون “الجديد”، وخلال هذا البرنامج، […]

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