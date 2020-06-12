رسميا.. الإعلان عن بلاي ستيشن 5

2020/06/12 | 16:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة “سوني”، مساء الخميس، عن النسخة الجديدة لجهاز الألعاب الإلكتروني بلاي ستيشن 5 “play station 5″، الذي يعتبر أحد أكثر أجهزة الألعاب الإلكترونية انتشارا في العالم.ونشرت بلاي ستيشن على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو يظهر التصميم الجديد للجهاز الذي يختلف عن تصاميم النسخة الـ4 السابقة باللونين الأبيض والأسود مع […]

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