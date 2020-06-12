الانبار تعلن انتهاء عمليات حصاد محصول الحنطة في مناطق شرقي الرمادي

2020/06/12 | 16:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ،الجمعة، انتهاء عمليات حصاد محصول الحنطة لمناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” قضاء الحبانية والخالدية وجزيرة الخالدية ومناطق مختلفة شرقي مدينة الرمادي، انهت عمليات حصاد محصول الحنطة فيما تستمر عمليات التسويق بوتيرة متصاعدة “.واضاف ان” كمية الحبوب […]

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