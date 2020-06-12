إصابة الداعية السعودي عبد الله المصلح بكورونا

2020/06/12 | 16:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل مغردون بعد الإعلان عن إصابة الشيخ السعودي الشهير عبد الله المصلح، الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، بفيروس كورونا المستجد.وقال “محمد”، نجل الشيخ المصلح، في تغريدة على حسابه في “تويتر” : “تقبل الله دعاءكم..ظهرت إصابة الوالد بفيروس كورونا”، طالباً الدعاء له بظهر الغيب.

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