2020/06/12 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افادت قيادة شرطة محافظة ذي قار اليوم الجمعة بإلقاء القبض على 3 متهمين كانوا في حالة سكر اثناء محاولتهم قطع الطريق والاعتداء على المارة في منطقة الاسكان جنوب مدينة الناصرية.وقال بيان للقيادة تلقته “العهد نيوز”، ان مفارز مركز شرطة الاسكان وبالتعاون مع دوريات شرطة النجدة تمكنت من القاء القبض على المتهمين الثلاثة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 متهمين بقطع طريق والاعتداء على المارة جنوب الناصرية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 3 متهمين بقطع طريق والاعتداء على المارة جنوب الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).