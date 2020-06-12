ذي قار.. اعتقال 3 مخمورين حاولوا الإعتداء على المارة بآلات جارحة

2020/06/12 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة ذي قار اعتقال ثلاثة مخمورين حاولوا الاعتداء على المواطنين.وقالت الشرطة في بيان ان قواتها تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين مخمورين كل من المتهم ( ع .ك .خ ) البالغ من العمر 35 عام والمتهم( ح .ع .ن ) البالغ من 19 عام والمتهم الحدث( ع .أ […]

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