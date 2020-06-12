رقم خيالي لتكلفة الاغنية الجديدة لمحمد رمضان

2020/06/12 | 16:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الفنان المصري محمد رمضان ضجة كبيرة مجدداً بعد إطلاقه فيديو كليب أغنية “فيروس كورونا”.وإلى جانب مشاهد العمل توجهت الأنظار إلى إطلالته وتحديداً إلى القفازين المرصعين بأحجار براقة.وتساءل الكثير من المتابعين عما إذا كانت هذه الأحجار من الماس وعن ثمن هذا الأكسسوار اللافت للانتباه.وفيما لم يعلق محمد رمضان على هذا الأمر تبين […]

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