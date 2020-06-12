مدرب الملكي مع رقم جديد يدخله تاريخ النادي الاحد المقبل

2020/06/12 | 16:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة سيكون المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على موعد مع رقم مميز، خلال مباراة النادي الملكي مع إيبار.ويلتقي ريال مدريد منافسه إيبار يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.وستكن مواجهة إيبار المباراة رقم 200 لزيدان كمدرب لريال مدريد.وزيدان ثالث مدرب يقود أكبر عدد من المباريات لريال مدريد بعد ميغيل مونيوث (605 مباريات) وفيسنتي ديل بوسكي (246 مباراة).وتولى زيدان، البالغ من العمر 47 عاما، تدريب ريال مدريد في كانون الثاني 2016، خلفا لرافا بنيتيز، قبل أن يستقيل زيدان في ايار 2018، وعاد مجددا لقيادة النادي الملكي في اذار 2019، خلفا لجولين لوبتيغي.وتحت قيادة زيدان حقق ريال مدريد الفوز في 133 مباراة، مقابل التعادل 40 مرة، في حين خسر في 26 مباراة.ويمتد عقد زيدان مع ريال مدريد حتى حزيران 2022.وقاد زيدان ريال مدريد لـ 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقب في الدوري الإسباني، ولقبين في السوبر الأوروبي، ولقبين في السوبر الإسباني، ولقبين في كأس العالم للأندية.

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