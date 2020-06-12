تسجيل 32 اصابة بكورونا في كركوك

2020/06/12 | 16:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوك اعلن مصدر في صحة كركوك، اليوم الجمعة، تسجيل 32 حالة اصابة ووفاة واحدة جراء فيروس كورونا.وقال المصدر ان الاصابات سجلت نتيجة الملامسة في مناطق متفرقة في كركوك فيما سجلت حالة وفاة لنازح سوري مصاب بالفيروس .

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