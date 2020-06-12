إلحاح على العراق،، أوبك+ يجتمع لـ”نصائح بشأن سوق النفط”

2020/06/12 | 16:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ذكرت وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، ان اجتماع لجنة تقودها أوبك سيقوم باستعراض وضع سوق النفط الأسبوع القادم سيسدي النصح لمجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا بشان التعاون في خفض قياسي للإمدادات، ما يعني أنه ستكون هناك حاجة لإجراء محادثات أخرى بشأن ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق أكثر.واتفقت أوبك وروسيا وحلفاء، فيما يعرف […]

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