2020/06/12 | 16:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 520 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و6 حالات وفاة، في حين بلغت حالات التعافي من الفيروس خلال ذلك اليوم 911.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت: تماثل نحو 1000 حالة للشفاء من كورونا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت: تماثل نحو 1000 حالة للشفاء من كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).