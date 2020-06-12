إحباط سرقة في حقل نفطي بالبصرة

2020/06/12 | 16:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مديرية شرطة الطاقة، يوم الجمعة، تفاصيل إحباط سرقة مواد من حقل نفطي في محافظة البصرة.

وقال إعلام المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من فوج شرطة نفط الرميلة الشمالي ومفرزة عناصر استخبارات والشؤون الداخلية والأمن القت القبض على 7 متهمين وضبط 5 عجلات "تريلة" وعجلتين بيك اب وتاهو محملات بمواد مسروقة في قاطع حقول الرميلة الشمالية قرب محطة كبس الغاز والإنتاج DS4 في محافظة البصرة".

وأوضح أن "المتهمين حاولوا سرقة مواد من منطقة السكراب وتبين أنهم يحملون كتاب مزور تابع لإحدى الشركات النفطية".

وأشار البيان إلى "إيداع المتهمين التوقيف مع حجز العجلات في مركز شرطة نفط البرجسية لاستكمال التحقيق وعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41".

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