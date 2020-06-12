إعادة 99%؜ من مبالغ المتقاعدين المستقطعة في العراق

2020/06/12 | 16:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة التقاعد الوطنية في العراق، الجمعة ، إكمال اعادة 99% من مبالغ المتقاعدين المستقطعة، محيلة المتبقي الى الشهر المقبل....

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