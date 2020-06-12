2020/06/12 | 16:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت قرى وبلدات خاضعة لسيطرة #قوات_سوريا_الديمقراطية، في ريف #دير_الزور، اليوم الجمعة، مظاهرات منددة بوجود الميليشيات الإيرانية في المحافظة، وطالبت بطردها، كما وتضامنت مع بقية المحافظات الأخرى المنتفضة ضد #الحكومة_السورية.وقال مراسل «الحل نت»، إن «عدة…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظاهرات بريف دير الزور تطالب بطرد الميليشيات الإيرانية و قوات الحكومة السورية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظاهرات بريف دير الزور تطالب بطرد الميليشيات الإيرانية و قوات الحكومة السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).