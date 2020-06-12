أميركا تشترط على العراق: مستعدون للدعم بشرط ترك إيران

2020/06/12 | 16:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات بعد نهاية الجولة الأولى من الحوار بين الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق غبر دائرة تلفزيونية مغلقة أو ما تُعرف بخاصية “فيديو كول”، تبدو المساعدة الأميركية حاضرة لكنها مشروطة.وأكدت مصادر سياسية مطلعة في…

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