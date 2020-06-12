قريباً.. التعامل بالعملة التركية في مناطق «المعارضة» شمالي سوريا

2020/06/12 | 16:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل التحضيرات بين #أنقرة وفصائل «الجيش الوطني» المدعوم من #تركيا، لبدء التعامل بالعملة التركية في مناطق نفوذهم شمالي #سوريا.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «التحضيرات ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، مستمرة…

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