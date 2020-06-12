2020/06/12 | 17:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط اكد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، ان أوضاع المحافظة في مواجهة فيروس كورونا "تسوء أكثر فأكثر".وقال المياحي في بيان: "أخبرتنا صحة واسط اليوم أن الاوضاع تسوء أكثر فأكثر وأغلب مستشفياتنا وصلت لمرحلة الطاقة العليا".وتابع "هنا لابد أن نستعد لإجراءات جديدة حيث سنقوم بتهيئة عدد من دوائر الدولة مثل منتديات الشباب في الاقضية والنواحي او الدوائر المعطل الدوام فيها وفيها أماكن جيدة سيتم تهيئتها لتكون أماكن حجر للإصابات الخفيفة".ودعا محافظ واسط "جميع موظفي الدولة الذين تم تعطيل دوامهم من يرغب بالتطوع مع الفرق الصحية تسجيل اسمه لدى دائرته كوننا بحاجة ماسة لكوادر وظيفية ساندة لموظفي الصحة".ودعا أيضا "كل الشباب والفرق التطوعية الراغبين بالعمل مع الفرق الطبية مراجعة خلايا الازمة في الاقضية والنواحي لتنظيم عملهم بشكل عاجل"مجدداً "دعوته "للمتبرعين والميسورين للمساهمة في تجهيز أماكن الحجز بالمواد المطلوبة وبشكل عاجل".ووجه المياحي "دعوته للمواكب والهيئات والمنظمات للقيام بحملة مساعدات غدائية للمحتاجين والمتضررين جراء الحظر الصحي".وطالب "الحكومة المركزية بتوفير الاموال اللازمة للمحافظات ولو الحد الادنى منها لمعالجة جملة من الاشكالات والنقوصات على مستوى الادوية وعدد الوقاية وغيرها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظها : واسط في خطر ومستشفياتنا وصلت مرحلة الاستيعاب العليا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظها : واسط في خطر ومستشفياتنا وصلت مرحلة الاستيعاب العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).