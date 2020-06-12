وفاة المدرب الكروي علي هادي بعد مضاعفات صحية جراء اصابته بكورونا

2020/06/12 | 17:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد توفي المدرب الكروي العراقي، علي هادي، اليوم الجمعة،، إثر إصابته بفيروس كورونا.

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