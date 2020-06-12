وفاة لاعب الزوراء السابق علي هادي جراء اصابته بكورونا

2020/06/12 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

توفي اليوم الجمعة ،( 12 حزيران) لاعب الزوراء السابق والمدرب علي هادي بعد إصابته بفيروس ك...





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