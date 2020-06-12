استعداداً لالغاء الحظر الشامل.. رفع عدد من الصبات في جانبي الكرخ والرصافة (صور)

2020/06/12 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الجمعة (12 حزيران 2020) على صور توثق عملية رفع الكثير من الصبات في جانبي الكرخ والرصافة استعدادا لإلغاء الحظر الشامل في العاصمة بغداد.

وكانت لجنة الصحة والسلامة الوطنية، جددت يوم الاحد الماضي، فرض حظر التجوال الشامل، في العاصمة بغداد، وبقية المحافظات، على خلفية ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا.

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بغداد اليوم _ الديوانية

أفاد مصدر طبي في الديوانية، اليوم الجمعة، بأن المحافظة سجلت حتى الان 62 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وكانت محافظة الديوانية، قد سجلت أمس الخميس، 94 إصابة بفيروس كورونا بحسب الموقف الوبائي للاصابات في البلاد.

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة النقل، الجمعة (12 حيران 2020) تخصيص رحلتين استثنائية مباشرتين لإعادة المواطنين الهنود والمصريين العاملين في الاراضي العراقية الى اوطانهم وخلال 24 ساعة.





وقال وزير النقل، ناصر حسين بندر الشبلي، في بيان، ان "الر

بغداد اليوم - ديالى

حذرت مديرية كهرباء محافظة ديالى، الجمعة (12 حزيران 2020)، من حصول شحة في المياه بسبب تذبذب خط "ميرساد" الإيراني.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة عن مدير توزيع كهرباء المحافظة، طارق خليل إبراهيم، أنه "نود ا

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