ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في الديوانية الى 62 اصابة جديدة

2020/06/12 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الديوانية

أفاد مصدر طبي في الديوانية، اليوم الجمعة، بأن المحافظة سجلت حتى الان 62 اصابة جديدة مؤك...





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