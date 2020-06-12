في الكويت.. الفيروس يصيب 268 نزيلا في السجن المركزي

2020/06/12 | 17:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت الكويت أن الفحص الطبي أثبت إصابة 268 نزيلا بالسجن المركزي بفيروس كورونا، شفي 225 منهم بينما يستمر الباقون داخل العزل "تحت المتابعة وفي طور الشفاء".وهذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن تسجيل إصابات بمرض كوفيد-19 المستجد بين السجناء في الكويت.وقالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية في بيان أمس الخميس إن إجراء الفحص الطبي لنزلاء السجن جاء ضمن "الفحوصات الدورية والإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة" التي تقوم بها المؤسسة الأمنية.يذكر أن الكويت بدأت في 31 مايو مرحلة جديدة في التعامل مع أزمة الفيروس التاجي تتضمن العودة إلى الحياة من جديد من خلال التخفيف التدريجي للقيود المفروضة لمكافحة المرض.

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