خبير إستراتيجي يكشف “ثغرات” كبيرة في مخرجات الحوار بين العراق وأميركا

2020/06/12 | 17:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال الخبير الاستراتيجي علي فضل الله، اليوم الجمعة، إن بيان الفريق التفاوضي العراقي الأميركي أشار الى رسالتين للحكومة العراقية عام 2014 خاطبت فيهما مجلس الامن بشأن طلب المساعدة ولم تخاطب واشنطن.وذكر فضل في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” أن “الملاحظة التي ذكرت بالبيان أوضحت كذب الولايات المتحدة لأن العراق توجه […]

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