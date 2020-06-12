النقل: تسيير رحلتين استثنائيتين لنقل المواطنين المصريين والهنود الى بلدانهم

2020/06/12 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل، تخصيص رحلتين استثنائيتين مباشرتين لإعادة المواطنين الهنود والمصريين العاملين في الاراضي العراقية الى بلادهم.

وأوضح وزير النقل ناصر حسين الشبلي في بيان على موقع الوزارة، ان رحلة جوية غادرت مطار بغداد الدولي متوجهة الى مطار أربيل، ثم مطار البصرة وبعدها الى محطتها الأخيرة دلهي، حاملة على متنها مئة وأربعة وثمانين مواطنا هنديا، فيما انطلقت رحلة ثانية من مطار بغداد متوجهة الى مطار البصرة ثم مطار القاهرة، وعلى متنها مئة وسبعة وعشرون مواطنا مصريا، من العاملين على الاراضي العراقية، والذين لم يغادروا الى بلدهم نتيجة إغلاق المطارات مع انتشار وباء كورونا، مبينا ان تسيير الرحلتين جاء وفق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة والسفارات العراقية وسلطات البلدين.

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